Глава ЦБ Набиуллина впервые не приехала на съезд Ассоциации российских банков

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина не приехала во вторник на ежегодный съезд Ассоциации российских банков (АРБ), тем самым прервав череду выступлений в рамках мероприятия с тех пор, как в 2013 году она возглавила ЦБ.

Тем не менее, доклад председателя ЦБ был заявлен в программе съезда. Вместо Набиуллиной от ЦБ выступили с докладами первый зампред Ольга Скоробогатова и зампред Ольга Полякова.

Глава АРБ Гарегин Тосунян, комментируя отсутствие Набиуллиной на съезде, призвал не "оперировать слухами". "Были коллеги Эльвиры Сахипзадовны (Скоробогатова и Полякова - ред.). Поэтому кроме каких-то чисто технических накладок, которые могли быть... совершенно очевидно, что нам эти коллеги были сегодня очень важны для комментариев, и мы работаем со всеми руководителями Центрального банка, включая председателя", - подчеркнул Тосунян.

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Прошлым летом ряд крупнейших банков в РФ, включая Сбербанк SBER и ВТБ, заявили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов. Большинство из них при этом вошли в ассоциацию банков "Россия". После этого ряд СМИ сообщал, что две ассоциации могут быть объединены. Ассоциация "Россия", в свою очередь, в конце марта сообщила, что предлагает объединить профессиональные банковские организации в единую структуру для повышения ее эффективности.