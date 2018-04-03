FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Глава ЦБ Набиуллина впервые не приехала на съезд Ассоциации российских банков


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина не приехала во вторник на ежегодный съезд Ассоциации российских банков (АРБ), тем самым прервав череду выступлений в рамках мероприятия с тех пор, как в 2013 году она возглавила ЦБ.

Тем не менее, доклад председателя ЦБ был заявлен в программе съезда. Вместо Набиуллиной от ЦБ выступили с докладами первый зампред Ольга Скоробогатова и зампред Ольга Полякова.

Глава АРБ Гарегин Тосунян, комментируя отсутствие Набиуллиной на съезде, призвал не "оперировать слухами". "Были коллеги Эльвиры Сахипзадовны (Скоробогатова и Полякова - ред.). Поэтому кроме каких-то чисто технических накладок, которые могли быть... совершенно очевидно, что нам эти коллеги были сегодня очень важны для комментариев, и мы работаем со всеми руководителями Центрального банка, включая председателя", - подчеркнул Тосунян.

Новикомбанк вышел из Ассоциации российских банков >>

Прошлым летом ряд крупнейших банков в РФ, включая Сбербанк SBER и ВТБ, заявили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов. Большинство из них при этом вошли в ассоциацию банков "Россия". После этого ряд СМИ сообщал, что две ассоциации могут быть объединены. Ассоциация "Россия", в свою очередь, в конце марта сообщила, что предлагает объединить профессиональные банковские организации в единую структуру для повышения ее эффективности.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ