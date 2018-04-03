Минфин на аукционе предложит ОФЗ-ИН нового выпуска на 20 млрд руб

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 4 апреля предложит облигации федерального займа с номиналом, индексируемым по уровню инфляции (ОФЗ-ИН), нового выпуска серии 52002 с погашением в феврале 2028 года 20 на миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На прошлой неделе Минфин сообщал, что на аукционе 4 апреля может предложить инвесторам новый выпуск ОФЗ-ИН в случае наличия благоприятной рыночной конъюнктуры.

В случае наличия соответствующего спроса Минфин РФ намерен с определенной регулярностью предлагать ОФЗ-ИН нового выпуска инвесторам как в формате аукциона, так и путем формирования книги заявок, отмечали в министерстве.

В целях обеспечения активного взаимодействия с участниками рынка, заинтересованными в приобретении ОФЗ-ИН, организаторами размещения выпуска 52002 определены "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".