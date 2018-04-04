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Председателем правления Росбанка станет Илья Поляков, Дмитрий Олюнин вернется в ВТБ


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Совет директоров Росбанка, российской "дочки" французской банковской группы Societe Generale, инициировал процесс назначения Ильи Полякова председателем правления, Дмитрий Олюнин, который ранее занимал эту должность, принял решение вернуться в группу ВТБ, сообщила пресс-служба Росбанка.

Отмечается, что назначение Полякова вступит в силу после одобрения Банком России. Он приступит к исполнению обязанностей председателя правления Росбанка 14 апреля с последующей передачей своих текущих полномочий преемнику. Сейчас Поляков в должности первого заместителя председателя правления отвечает за корпоративный и инвестиционный бизнесы в РФ.

"Мы рады объявить о назначении Ильи. Его глубокое знание российских клиентов и продолжительный опыт банковской работы в Societe Generale и Росбанке будут необходимы для достижения командой под его руководством амбициозных целей в соответствии с представленной недавно стратегией развития бизнеса в России. … Мы благодарим Дмитрия за его большой вклад в этот командный успех и желаем ему дальнейших профессиональных достижений", - сообщил председатель совета директоров Росбанка, главный региональный координатор Societe Generale в РФ Дидье Огель, слова которого приводятся в сообщении.

По данным БИР Аналитик, Росбанк занимал на 1 января 12 место в банковской системе РФ с активами 972 млрд рублей.

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