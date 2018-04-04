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"Дыра" в капитале московского банка "Мастер-Капитал" составила 1 млрд руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка "Мастер-Капитал", лишившегося лицензии в феврале, составила 1,007 миллиарда рублей, следует из вестника Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 1,536 миллиарда рублей, обязательства - 2,543 миллиарда рублей.

Банк России с 20 февраля отозвал лицензию у банка "Мастер-Капитал" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, деятельность "Мастер-Капитала" была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 февраля занимал 302-е место в банковской системе РФ.

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