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Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО в 2017 г выросла на 25%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО по итогам 2017 года выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом - до 29,143 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

Чистые процентные доходы банка за год выросли на 6,1% - до 45,094 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 37 миллиардов рублей, увеличившись на 24,7%. Операционный доход вырос на 19,8% - до 65 432 миллиарда рублей.

Активы банка за год выросли на 11,7% - до 842,4 миллиарда рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года. Собственные средства банка увеличились на 0,5% - до 116,6 миллиарда рублей по состоянию на конец прошлого года.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По данным РИА Рейтинг, на 1 марта 2018 года банк занимает 12-е место в банковской системе РФ с активами в размере 977,3 миллиарда рублей.

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