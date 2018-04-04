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ЦБ возложил функции временной администрации в Автовазбанке на ФКБС


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Банк России утвердил план участия по предупреждению банкротства Автовазбанка (АВБ) и возложил функции временной администрации на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщает регулятор.

"Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного общества "Автовазбанк". В рамках реализации плана участия Банка России на ООО "УК ФКБС" с 5 апреля 2018 года возложены функции временной администрации по управлению АО "Банк АВБ", — говорится в сообщении.

Предусмотренные планом участия меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств, добавили в ЦБ.

 

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