FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Совкомбанк приобрел 100% компании-правообладателя карты "Халва" в РФ за 1,1 млрд руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Совкомбанк приобрел 100% акций "Совкомкард", которая является правообладателей торговой марки "Халва" на территории России, за 1,105 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

"В соответствии с решением наблюдательного совета группы в феврале 2018 года Совкомбанк приобрел 100% долей в "Совкомкард" у третьих лиц за 1,106 миллиарда рублей", - говорится в отчете банка.

Отмечается, что "Совкомкард" учреждена в 2017 году для развития проекта карты рассрочки "Халва" и является правообладателем торговой марки "Халва" на территории России. В настоящий момент оценка справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов и обязательств "Совкомкард" еще не завершена.

Карта рассрочки "Халва" выпускается на территории России Совкомбанком и на территории Белоруссии - МТБанком.

Совкомбанк - универсальный банк, занимающий, по данным БИР Аналитик, на 1 января 16-е место среди российских банков с активами в размере 710,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль банка по МСФО в прошлом году снизилась на 12% по сравнению c показателем за 2016 год и составила 29,5 миллиарда рублей.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ