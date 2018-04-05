Совкомбанк приобрел 100% компании-правообладателя карты "Халва" в РФ за 1,1 млрд руб

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Совкомбанк приобрел 100% акций "Совкомкард", которая является правообладателей торговой марки "Халва" на территории России, за 1,105 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

"В соответствии с решением наблюдательного совета группы в феврале 2018 года Совкомбанк приобрел 100% долей в "Совкомкард" у третьих лиц за 1,106 миллиарда рублей", - говорится в отчете банка.

Отмечается, что "Совкомкард" учреждена в 2017 году для развития проекта карты рассрочки "Халва" и является правообладателем торговой марки "Халва" на территории России. В настоящий момент оценка справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов и обязательств "Совкомкард" еще не завершена.

Карта рассрочки "Халва" выпускается на территории России Совкомбанком и на территории Белоруссии - МТБанком.

Совкомбанк - универсальный банк, занимающий, по данным БИР Аналитик, на 1 января 16-е место среди российских банков с активами в размере 710,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль банка по МСФО в прошлом году снизилась на 12% по сравнению c показателем за 2016 год и составила 29,5 миллиарда рублей.