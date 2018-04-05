Объем выданных банками РФ гарантий за январь-февраль сократился на 8%

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Объем гарантий, выданных российскими кредитными организациями, за январь-февраль текущего года сократился на 463,9 миллиарда рублей или на 8,1% - до 5,2 триллиона рублей, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте Банка России.

Основной вклад в сокращение внес ВТБ, у которого показатель сократился на 88,4 миллиарда рублей, или на 7,5%. У санируемого Бинбанка портфель выданных гарантий уменьшился на 22,8 миллиарда рублей, или на 32,9%. Тройку лидеров по сокращению объема выданных гарантий замыкает Промсвязьбанк PSBR, объем гарантий которого снизился на 21,9 миллиарда рублей, или на 22%.

Значительное сокращение также показали Альфа-банк - на 20 миллиардов рублей, или на 13,7%, санируемый "ФК Открытие" - на 19 миллиардов рублей, или на 21,1% и входящий в группу Совкомбанка СКИБ - на 18,9 миллиарда рублей, или на 62,1%.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что сокращение портфеля гарантий, продолжающееся второй месяц подряд, не является сезонным явлением. Так, за первые два месяца 2017 года портфель гарантий вырос на 90,8 миллиарда рублей.

На первом месте по размеру портфеля выданных гарантий на 1 марта 2018 года был Сбербанк SBER(1,3 триллиона рублей), за ним следовал ВТБ с портфелем в 1,1 триллиона рублей, третье место занял Газпромбанк, портфель банковских гарантий которого составил 0,5 триллиона рублей.