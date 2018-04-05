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Атакующий клиентов Сбербанка вирус может нанести ущерб на 78 млн руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. "Доктор Веб" выявил троянца, атакующего клиентов Сбербанка SBER, он может нанести ущерб более чем на 78 миллионов рублей, сообщает компания в четверг.

Сам троянец известен антивирусной компании с 2015 года, однако его новые модификации направлены именно на клиентов крупнейшего российского банка. По данным компании "Доктор Веб", новые модификации заразили уже более 60 тысяч устройств. Киберпреступники также могут похитить более 2,7 миллиона рублей со счетов мобильных телефонов.

"Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который нацелен на клиентов Сбербанка. Эта вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп. Ущерб, который может нанести Android.BankBot.358.origin, превышает 78 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Банковский троянец распространяется при помощи мошеннических СМС, которые могут рассылать как киберпреступники, так и сама вредоносная программа. Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. В таких СМС потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке — якобы чтобы ознакомиться с ответом на объявление.

Сбербанку SBER давно известно о существовании троянца Android.BankBot.358.origin, клиенты банка могут не опасаться данного типа атак, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Доктор Веб" ранее в четверг сообщил, что выявил троянца Android.BankBot.358.origin, который атакует клиентов Сбербанка и может нанести ущерб более чем на 78 миллионов рублей. Сам троянец известен антивирусной компании с 2015 года, однако его новые модификации направлены именно на клиентов крупнейшего российского банка. По данным компании "Доктор Веб", новые модификации заразили уже более 60 тысяч устройств, киберпреступники также могут похитить более 2,7 миллиона рублей со счетов мобильных телефонов.

"Сбербанку давно известно о существовании данного вируса, мы внимательно следим за его активностью. Наши клиенты могут быть спокойны – приложение "Сбербанк онлайн" со встроенным антивирусом защищает устройства от подобных атак", - сообщили в пресс-службе банка.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости в январе заявил, что банк в 2017 году предотвратил более 300 тысяч попыток хакеров украсть более 20 миллиардов рублей со счетов клиентов, против 16 миллиардов рублей в 2016 году. Тогда он отметил, что все клиенты Сбербанка, у которых на телефоне есть значок "Сбербанк онлайн", защищены от вирусов, которые могут похитить деньги через мобильные устройства.

 

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