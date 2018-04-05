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АСВ: Выплаты вкладчикам московского Лайтбанка начнутся 10 апреля через РСХБ


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам московского Лайтбанка начнутся 10 апреля, их осуществит Россельхозбанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в четверг.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации с 29 марта. Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"АО "Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Лайтбанк". Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Лайтбанк" начнутся 10 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.

Проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц, ранее сообщал регулятор. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля, а надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера капитала Лайтбанка и наличие основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

 

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 425-е место в банковской системе РФ.

 

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