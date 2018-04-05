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Уровень неработающих кредитов в банках Евросоюза снизился за год до 4% с 5,1%


Компании / Финансы

БРЮССЕЛЬ, 5 апр - ПРАЙМ. Уровень неработающих кредитов (non-performing loans, NPL) в банках Евросоюза снижался в течение прошлого года, достигнув к концу декабря 4% после 5,1% годом ранее, сообщает Европейская банковская организация (EBA).

На конец прошлого года соотношение неработающих кредитов к кредитному портфелю составило 4%. С конца 2016 года оно снизилось более чем на процентный пункт – с 5,1%. За четвертый квартал показатель сократился примерно на 0,2 пункта – с 4,2%, говорится в материалах ЕВА.

"Банки ЕС продолжили улучшать качество своих кредитных портфелей", - констатируется в сообщении. Однако уровни NPL в отдельных странах Евросоюза очень отличаются друг от друга – от 0,7% до почти 45%, указывает организация. Таким образом, неработающие кредиты все еще остаются источником риска для банков в Евросоюзе, свидетельствует релиз.

По состоянию на конец прошлого года объем неработающих ссуд составил 813,1 миллиарда евро. За четвертый квартал этот показатель снизился примерно на 4,8% - с 854,4 миллиарда евро.

 

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