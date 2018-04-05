FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Moody`s: Страхование в банках вкладов малого бизнеса будет выгодно частным банкам


Компании / Финансы
  • #Рейтинговое агентство Moody's
    © AFP, Emmanuel Dunand

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Страхование в банках вкладов микро- и малых предприятий будет выгодно частным банкам, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В марте депутат Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает распространить страхование определенной суммы в банках на всех юридических лиц, норма может заработать в 2018 году. Закон о страховании средств малых и микропредприятий, по его словам, может быть принят уже в апреле текущего года.

Позднее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить внесение в законодательство до 1 сентября норм, распространяющих систему страхования вкладов физических лиц на вклады, размещаемые в банках микро- и малыми предприятиями. Ответственными за исполнение поручения назначены глава ЦБ Эльвира Набиуллина и премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Страхование вкладов микро- и малых предприятий будет особенно выгодно частным банкам, которые сосредоточены на секторе малого и среднего бизнеса. Это облегчит давление, возникающее из-за оттока клиентов в трудные времена", - говорится в обзоре Moody`s. Среди крупнейших частных банков, работающих в этом сегменте, агентство выделило банк "Возрождение", банк "Санкт-Петербург" и Транскапиталбанк.

В целом, агентство считает, что данная инициатива будет "положительна для российских банков, поскольку она повысит стабильность вкладов и доверие вкладчиков - микро- и малых предприятий к банковской системе".

"По нашим оценкам, крупнейшими участниками (данной инициативы - ред.) будут банки с наибольшей долей рынка в сегменте малого и среднего бизнеса. Эти банки включают Сбербанк SBER, ВТБ, банк "Санкт-Петербург" и коммерческий банк "Ак Барс", - пишет агентство.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ