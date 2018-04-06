Онлайн-брокер Monex купит японскую криптобиржу Coincheck

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Японский онлайн-брокер Monex Group Inc покупает криптовалютную биржу Coincheck Inc за 3,6 миллиарда иен (33,6 миллиона долларов), пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.

Закрытие сделки ожидается 16 апреля. После покупки управляющий директор и старший исполнительный директор Monex Тосихико Кацуя (Toshihiko Katsuya) станет генеральным директором Coincheck. Нынешние генеральный директор и главный операционный директор Coincheck займут должность исполнительных директоров компании.

Как отмечает агентство, сделка позволит Monex получить доступ к торговой платформе и клиентской базе Coincheck. Бумаги брокерской компании после сообщения о сделке взлетели в стоимости на Токийской фондовой бирже на 20%.

В начале текущего года со счетов японской криптовалютной биржи Coincheck были выведены средства, эквивалентные 58 миллиардам иен (527 миллионов долларов). Суммы разошлись по 20 адресам, в том числе, как сообщает агентство Киодо, в США и Новой Зеландии. Полиция Японии предполагает, что для этой кражи был использован компьютерный вирус. Кража коснулась счетов 260 тысяч клиентов Coincheck.