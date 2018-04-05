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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла на 26,4%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка SBER по РСБУ в первом квартале 2018 года выросла на 26,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 195,859 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за первый квартал составила 246,6 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 195,9 миллиарда рублей, в том числе за март – 66,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении Сбербанка.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно первого квартала прошлого года на 7,2% и составил 301,3 миллиарда рублей. Рост обусловлен увеличением объема работающих активов и снижением стоимости привлеченных средств клиентов.

Сбербанк в нарастил кредитование населения на 4,5%, корпоративного сектора - на 0,1%, говорится в отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.

Объем кредитов юридическим лицам на 1 апреля 2018 вырос до 12 триллионов рублей с 11,991 триллиона на 1 января. Кредиты населению увеличились до 5,149 триллиона рублей против 4,925 триллиона рублей на начало года.

В марте Сбербанк предоставил корпоративным клиентам кредиты на 1,1 триллиона рублей, за квартал - 3,1 триллиона рублей, что в 1,7 раза больше чем год назад.

Физлицам за три месяца выдано более 650 миллиардов рублей, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. В марте частным клиентам предоставлено 250 миллиардов рублей. Отмечается, что это второй по величине месячный объем после декабря 2017 года.

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