Одна из крупнейших IT-компаний России подала в суд на Банк России

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Одна из крупнейших групп компаний "Ланит", которая специализируется на информационных технологий и работающая в России, подала исковое заявление в Арбитражный суд РФ против Банка России.

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заявление, "Ланит" требует исполнения со стороны ЦБ договора, в рамках которого компания, являясь исполнителем регулятора, должна была разработать автоматизированную систему, обеспечивающую функционирование перспективной платежной системы (ППС).

Тем не менее, Банк России от реализации этого договора отказался в одностороннем порядке. ГК "Ланит" требует в судебном порядке признать такое решение регулятора недействительным.