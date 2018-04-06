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Банк "Траст" уменьшает уставный капитал до 1 рубля


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Банк "Траст", проходящий санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, уменьшает уставный капитал до 1 рубля, следует из материалов кредитной организации.

Согласно новой редакции устава банка, уставный капитал сформирован в сумме 1 рубль, а уменьшение уставного капитала банка произошло путем снижения номинальной стоимости акций. Теперь номинал акции равен единице, разделенной на 4,630 квадриллиона рублей.

Величина, на которую уменьшается уставный капитал "Траста", составляет 10 миллионов рублей.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в МосквеЦБ: Банк плохих активов будет создан из балансов "Рост банка", "Траста", ПСБ и АВБ

В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении банка "Траст", тем самым вывел его из периметра "ФК Открытие". Всего же Банк России в настоящее время санирует через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка - "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк PSBR, а также банк "Советский" и "Рост банк".

Согласно отчетности банка, отрицательный капитал "Траста" на 1 марта составил 196,8 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 1 февраля на 6,2 миллиарда рублей.

Зампред ЦБ Василий Поздышев в начале апреля сообщил журналистам, что на базе "Траста" будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. По его словам, банк плохих активов будет создан из балансов нескольких банков — "Рост банка", "Траста", а также Автовазбанка и Промсвязьбанка. В банк плохих долгов войдут активы примерно на 1,1 триллиона рублей, из которых регулятор рассчитывает вернуть 40-60%, отметил зампред ЦБ.

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