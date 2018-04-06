Казначейство РФ 10-13 апреля предложит банкам на депозиты 400 млрд руб и $500 млн

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Казначейство РФ на аукционах 10, 11, 12 и 13 апреля предложит банкам на депозиты в общей сложности 400 миллиардов рублей и 500 миллионов долларов, говорится в материалах ведомства.

На аукционе 10 апреля Казначейство предложит 200 миллиардов рублей на 35 дней. Дата внесения средств — 11 апреля, возврата — 16 мая.

На аукционе 11 апреля Казначейство предложит 100 миллиардов рублей на 182 дня. Дата внесения средств — 11 апреля, возврата — 10 октября.

На аукционе 13 апреля Казначейство предложит 100 миллиардов рублей на 91 день. Дата внесения средств — 13 апреля, возврата — 13 июля. Процентная ставка размещения средств по всем рублевым аукционам — плавающая.

На аукционе 12 апреля будет предложено 500 миллионов долларов на 12 дней с фиксированной ставкой. Дата внесения средств — 13 апреля, возврата — 25 апреля.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.