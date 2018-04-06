ЦБ: Рост реальных зарплат пока не отразился на динамике оборота ритейла

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Существенный рост реальных зарплат в РФ пока не отразился на динамике оборота розничной торговли, говорится информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"Существенный рост реальной заработной платы пока не отразился на динамике оборота розничной торговли", - говорится в документе.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в феврале 2018 года выросли впервые с января 2017 года. Рост составил 4,4% в годовом выражении. Рост реальной заработной платы россиян в феврале составил 9,7%.