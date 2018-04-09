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ЦБ отозвал лицензию у банка "ВВБ"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) отозвал с 9 апреля текущего года лицензию на осуществление банковских операций у банка "ВВБ" (город Севастополь), сообщается на сайте регулятора в понедельник. 

"Деятельность руководства привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов", - отмечает пресс-служба регулятора.

Помимо этого кредитная организация допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее регулятор неоднократно применял в отношении ПАО Банк "ВВБ" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным БИР Аналитик, банк "ВВБ" занимал на 1 января 2018 года 186 место в банковской системе РФ с активами в размере 15,7 млрд рублей, собственные средства - 1,4 млрд рублей, вклады населения - 10 млрд рублей.

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