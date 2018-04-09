Deutsche Bank сменил главного исполнительного директора

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Крупнейший германский банк Deutsche Bank AG сменил главного исполнительного директора, назначив на эту должность вместо Джона Крайана (John Cryan) главу розничного бизнеса Кристиана Сьювинга (Christian Sewing), говорится в сообщении компании.

Сьювинг работает в Deutsche Bank с 1989 года, и в последнее время он возглавлял его розничное подразделение. Кроме того, он входит в правление финансовой организации.

Джон Крайан покинет банк в конце текущего месяца. Он возглавлял Deutsche Bank с 2015 года, но за это время банк не смог показать чистую прибыль по итогам года. Так, чистый убыток финансовой организации по итогам 2017 года составил 497 миллионов евро, хоть и снизился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом.

"На протяжении более чем 25 лет работы в Deutsche Bank Кристиан Сьювинг зарекомендовал себя как сильный и дисциплинированный лидер. Наблюдательный совет убежден, что он и его команда смогут успешно привести Deutsche Bank в новую эру", - приводятся в сообщении слова председателя наблюдательного совета Пауля Ахляйтнера (Paul Achleitner).

Deutsche Bank был основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.