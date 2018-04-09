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Совкомбанк получил разрешение ЦБ РФ на покупку акций Росевробанка в рамках слияния


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России выдал Совкомбанку разрешение на покупку акций Росевробанка, следует из материалов кредитной организации.

"Совкомбанк получил разрешения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России на закрытие сделки по покупке акций Росевробанка", - говорится в сообщении банка.

ФАС ранее, в марте, согласовала ходатайство Совкомбанка о покупке 54,67% голосующих акций Росевробанка, что в совокупности с имеющимися у Совкомбанка акциями увеличит его долю до 90,01%.

В середине марта в совместном пресс-релизе кредитных организаций сообщалось, что акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренности о слиянии двух банков. Отмечалось, что согласно предварительным оценкам аналитиков объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала. Так, активы объединенной банковской группы составят более 1 триллиона рублей, капитал превысит 100 миллиардов. Сообщалось также, что на тот момент Совкомбанк контролировал 45% акций Росевробанка.

По данным БИР Аналитик, Росевробанк на 1 января 2018 года занимал 44-е место в российской банковской системе с активами в размере 203,1 миллиарда рублей, Совкомбанк - 17-е место с активами в 708,5 миллиарда рублей.

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