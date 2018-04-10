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Visa и Mastercard упростят переводы денег для россиян


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Международные платежные системы Visa и Mastercard планируют запустить на территории России сервис перевода денег с карты на карту, пишет газета "Ведомости" во вторник, 10 апреля.

Отмечается, что платежные системы будут создавать для этого свои сервисы, но принцип их работы будет один и тот же.

Кредитная организация, которая выпускает пластиковую карту, передает в спецхранилище номер телефона клиента, а также связанный с ним номер карты. Для того чтобы перевести денежные средства, отправитель будет вводить номер телефона клиента-получателя. Система сама будет подставлять номер банковской карты.

Поясняется, что в хранилище систем Visa и Mastercard можно будет сообщать номера телефонов и банковских карт любых платежных систем.

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