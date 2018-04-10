Банк "Российский капитал" обратится к "Дом.РФ" за финпомощью на 22,85 млрд руб

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Совет директоров банка "Российский капитал" принял решение обратиться к "Дом.РФ" (ранее – Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) за финансовой помощью в размере 22,849 миллиарда рублей, следует из материалов банка.

"Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: обратиться к единственному акционеру АКБ "Российский капитал"... с предложением о внесении безвозмездного вклада в имущество банка в сумме 22,849 миллиарда рублей", - говорится в сообщении банка по итогам заседания совета директоров 9 апреля.

Банк "Российский капитал" - универсальный банк с широкой филиальной сетью. Единственным акционером банка является "Дом.РФ".

По данным БИР Аналитик, на 1 января банк занимал 27-е место в российской банковской системе с активами в размере 367,8 миллиарда рублей.