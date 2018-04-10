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Тиньков потерял в понедельник $250 млн из-за санкций США


Компании / Финансы

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков сообщил во вторник, что днем ранее потерял 250 миллионов долларов, но назвал этот день позитивным.

"У российского бизнеса крепкие нервы, мы себя чувствуем нормально. Вчера я потерял 250 миллионов долларов за день, были дни и похуже - помню и миллиард в день терял. Это очень позитивный день", - сказал Тиньков, выступая на Биржевом форуме 2018.

Он пошутил, что быть на фондовом рынке в России подобно жизни на вулкане. "К сожалению, у наших инвесторов не столь крепкие нервы, сколь они крепки у российского бизнеса", - сказал он.

Что касается работы самого банка, его основатель отметил, что кредитная организация фундаментально работает. "Я вчера звонил своим коллегам. Все работают, мы работаем. Банк генерит хорошую прибыль, выручку и все хорошо фундаментально", - подчеркнул он.

 

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