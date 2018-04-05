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"Новатэк" в "черный понедельник" выкупил 113 тыс своих акций в рамках buy back


Компании / Финансы / Рынки / Акции

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK выкупил 113,07 тысячи своих акций с рынка в понедельник, когда акции российских компаний в РФ и за рубежом рухнули в цене на фоне новых санкций США, следует из сообщения компании.

"Новатэк" объявляет, что в соответствии с программой выкупа активов, анонсированной 7 июня 2012 года, 9 апреля 113,07 тысячи акций были выкуплены с рынка", - говорится в сообщении.

В отдельном сообщении компания проинформировала, что председатель правления Леонид Михельсон приобрел 16 тысяч глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новатэка" за 2,009 миллиона долларов.

Предыдущий выкуп прошел в августе прошлого года, когда "Новатэк" приобрел примерно 68,5 тысячи бумаг. Таким образом, компания возобновила скупку акций после почти 8-месячного перерыва.

GDR "Новатэка" на Лондонской бирже подешевели в понедельник на 11,71%, закрывшись на отметке 125,1 доллара. Акции "Новатэка" на Московской бирже 9 апреля снизились на 6,7%.

Совет директоров "Новатэка" 7 июня 2012 года одобрил программу приобретения обыкновенных акций и GDR компании - одна GDR представляет 10 акций — на общую сумму до 600 миллионов долларов со сроком действия один год (buy back). Программа предусматривает возможность продления решением правления компании. В мае 2017 года программа была в очередной раз продлена - до 7 июня 2018 года.

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