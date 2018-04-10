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ЦБ при необходимости начнет продажу валюты на рынке для сохранения стабильности


Компании / Финансы / Рынки / Валюта

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ начнет продажу валюты на рынке, если это будет нужно для сохранения финансовой стабильности, заявил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Я не знаю, если нужно будет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности использования Центробанком опции продажи валюты на рынке.

"Инструменты - они есть, а будут ли они применяться, будет зависеть от ситуации... Все, что у ЦБ есть", - добавил Швецов. Он отметил, что не видит последних данных по ситуации на рынке.

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