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ВТБ купит аэропорт Геленджика, принадлежащий структуре Дерипаски


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала продажу аэропорта "Геленджик" (входит в "Базэл Аэро", структуру "Базового элемента" Олега Дерипаски) банку ВТБ, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство банка ВТБ об осуществлении сделки по приобретению двух одинаковых долей, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала ООО "Аэропорт Геленджик", что в совокупности составляет 99% долей ООО "Аэропорт Геленджик" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

Аэропортовыми активами холдинга "Базовый элемент" управляет "Базэл Аэро" - совместное предприятие со Сбербанком и Changi Airports International (CIA, "дочка" сингапурской Changi Airport Group).

Под управлением "Базэл Аэро" находятся аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы. Кроме того, близкая к группе структура является оператором красноярского аэропорта "Емельяново", а также вместе с CIA и Российским фондом прямых инвестиций входит в консорциум инвесторов аэропорта Владивостока.

Аэропорт Геленджика в 2017 году обслужил более 300 тысяч пассажиров.

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