Доход от инвестирования ВЭБом пенсий в I квартале снизился на 14,7%

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в первом квартале снизился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,2 миллиарда рублей, следует из материалов госкорпорации.

Финансовый результат от переоценки активов накопительным итогом за отчетный период составил 20,13 миллиарда рублей, дивиденды и проценты по ценным бумагам дали 7,7 миллиарда рублей, проценты по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях — 7,2 миллиарда рублей, финансовый результат от реализации активов — 140,6 миллиона рублей.

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). Доход от инвестирования пенсионных накоплений ВЭБом по расширенному портфелю в первом квартале 2017 года составил 41,2 миллиарда рублей.

"Основным событием, оказавшим влияние на деятельность ГУК (государственной управляющей компании - ред.), в первом квартале стал возврат средств в ПФР по итогам переходной кампании 2017 года, который составил 191 миллиард рублей. Несмотря на то, что объем возврата превысил запланированное значение, он был осуществлен ГУК своевременно и в полном объеме", - пояснил журналистам руководитель департамента доверительного управления Внешэкономбанка Александр Попов.

Он также отметил, что основной доход по всем портфелям ГУК был получен от купонных выплат по корпоративным облигациям, 60% дохода по расширенному портфелю составили купонные выплаты по облигациям, более 20% было получено от размещения средств в депозиты и на счетах доверительного управления, почти 20% – от переоценки облигаций.

"Существенная доля доходов от размещения средств в депозиты и на счетах доверительного управления расширенного портфеля обусловлена необходимостью поддержания высокой (в среднем около 20%) доли свободных денежных средств в портфеле для обеспечения возврата в Пенсионный фонд России по заявлениям граждан", - заключил он.