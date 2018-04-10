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Банк "ФК Открытие" отказался от рейтинга S&P


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) отозвало долгосрочные кредитные рейтинги "ФК Открытие" на уровне "B+" и краткосрочные на уровне "B" по просьбе банка, говорится в сообщении агентства.

Рейтинги были подтверждены, при этом долгосрочные - выведены из списка на пересмотр, прогноз по ним позитивный. Ранее рейтинги находились в списке на пересмотр со статусом "развивающийся" (с перспективой понижения, повышения или сохранения рейтинга).

"Рейтинговое действие в отношении Банка "ФК Открытие" отражает стабилизацию его финансового положения после получения государственной поддержки в форме капитала, а также наше мнение о том, что новая управленческая команда банка сможет разработать и реализовать программу реструктуризации группы, которая позволит еще больше укрепить позиции банка", - сообщается в релизе.

При этом позитивный прогноз отражает мнение S&P о том, что системная значимость группы и, следовательно, вероятность предоставления чрезвычайной государственной поддержки "Открытию" может увеличиться после слияния с Бинбанком. Агентство отмечает, что после объединения с Бинбанком группа станет третьей в России по объему розничных депозитов и пятой по размеру совокупных активов.

Банк "ФК Открытие" с августа 2017 года проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России 11 декабря сообщил, что приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций "ФК Открытие" на сумму 456,2 миллиарда рублей. В результате регулятор стал владельцем свыше 99,9% акций этого банка. Банк России в начале марта сообщил, что планирует провести объединение "ФК Открытие" с также санируемым ЦБ Бинбанком до 1 апреля 2019 года.

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