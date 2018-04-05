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НПФ "Согласие" намерен объединиться с пенсионным фондом "Роснефти"


Фонды / Компании / Финансы

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) "Согласие-ОПС", "Нефтегарант" и АО "НПФ Нефтегарант" намерены объединиться под брендом "Нефтегарант", говорится в сообщении НПФ "Согласие-ОПС".

"АО "НПФ Согласие – ОПС", НПФ "Нефтегарант" и АО "НПФ Нефтегарант" намерены объединить пенсионные бизнесы. Это произойдет после получения в установленном порядке согласования ЦБ РФ и проведения необходимых юридических процедур", - говорится в сообщении.

Ожидается, что новый фонд станет одним из лидеров рынка по объему пенсионных резервов и пенсионных накоплений. Количество клиентов объединенного фонда оценивается в 1,2 миллиона человек.

В сообщении отмечается, что объем пенсионных накоплений НПФ "Согласие-ОПС" составляет около 110 миллиардов рублей. В 2017 году рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило фонду рейтинг надежности на уровне ruА+, прогноз стабильный.

Объем пенсионных резервов НПФ "Нефтегарант" (учрежден НК "Роснефть" ROSN), по информации пресс-службы, составляет более 59 миллиардов рублей. Накопленная доходность пенсионных резервов фонда за 2013-2017 годы составила 57,73%. Согласно данным рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2017 году фонду подтвержден рейтинг ruAAА со стабильным прогнозом.

АО "НПФ Нефтегарант" создано в 2014 году в результате реорганизации НПФ "Нефтегарант" в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерный пенсионный фонд, говорится на официальном сайте общества. Рейтинг АО "НПФ Нефтегарант", по данным "Эксперт РА", в 2017 году был повышен до уровня ruAA+ со стабильным прогнозом.

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