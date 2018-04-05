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Минфин собирается возобновить аукционы ОФЗ при стабилизации долгового рынка


Облигации / Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ возобновит аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на регулярной основе при стабилизации долгового рынка, сообщается в материалах министерства.

Минфин во вторник принял решение не проводить сегодня, 11 апреля аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ.

"По нашему мнению, ситуация повышенной волатильности не продлится долго. При стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе", - говорится в сообщении.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжил резкое падение.

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