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MSCI может убрать акции швейцарской Sulzer из индекса из-за доли в ней "Реновы"


Компании / Финансы

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Индексный провайдер MSCI может 18 апреля исключить из расчета ценные бумаги швейцарской компании Sulzer, если "Ренова" не сократит долю в компании ниже 50% до 16 апреля, следует из сообщения MSCI.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Кроме того, санкции охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.

MSCI ссылается на то, что доля "Реновы", попавшей под санкции, в Sulzer в настоящий момент превышает 50%. При этом в понедельник 9 апреля Sulzer сообщила, что в течение недели группа "Ренова" сократит долю в компании ниже контрольной для уменьшения последствий для ее бизнеса от санкций США. "Ренова" планирует передать Sulzer право собственности на 5 миллионов ее акций Sulzer, поставив себе таким образом 48,83% Sulzer вместо текущих 63,42%.

"В настоящее время пока не ясно, будет ли компания, входящая в MSCI Global Small Cap Indexes, по-прежнему подвергаться санкциям после этой сделки. Если 16 апреля 2018 года будет сохраняться неопределенность относительно подверженности Sulzer санкциям, MSCI удалит бумаги компании из индекса к закрытию торгов 18 апреля", - отмечает MSCI.

Индексный провайдер уточняет при этом, что новые санкции не окажут никакого влияния на существующих участников индексов MSCI Russia. "В частности, ни одна из 14 компаний, которые были добавлены в список SDN (лиц особых категорий и запрещенных лиц), не включены в индексы MSCI Russia", - говорится в сообщении.

Международный промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Sulzer поставляет оборудование для нефтегазового сектора, производства электроэнергии и целлюлозы, работает в области аэрокосмических разработок и автомобилестроения. Компания работает более чем в 40 странах. Ее штат составляет 14 тысяч человек.

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