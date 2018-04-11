"Фольксваген банк" отложил размещение облигаций из-за ситуации на рынке

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Фольксваген банк" отложил размещение облигаций на 5 миллиардов рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Банк планировал в среду собрать заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации, ориентируя инвесторов на ставку купона в диапазоне 7,1-7,3% годовых.

"В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой эмитент принял решение о переносе размещения", - сообщил собеседник агентства.

По данным БИР Аналитик, на 1 января банк занимал 116 место в банковской системе с активами 37 млрд рублей.