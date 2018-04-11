FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Объем безналичных платежей в РФ к концу года превысит 45%


Компании / Финансы

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Объем безналичных платежей в России к концу текущего года может превысить 45%, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Устойчиво растет и количество, и объем безналичных платежей, эта цифра достигла уже 38%, динамика свидетельствует о том, что к концу этого года она точно будет превышать 45%, может быть, даже больше", - сообщила она, выступая на конференции "Банковские карты: практика и трансформация".

Кроме того, Бакина отметила, что по сравнению с 2016 годом более чем на треть увеличилось количество операций клиентов банков через дистанционные каналы оплаты. Она уточнила, что каждый пятый электронный платеж физического лица осуществляется в интернет-каналах или через мобильное приложение.

Она подчеркнула, что Россия по общему росту количества платежных карт находится на одной позиции с ведущими странами мира. "В целом по карточному рынку мы видим общий рост количества платежных карт, мы находимся на одной позиции с ведущими странами. У нас активно развивается инфраструктура, что способствует росту безналичных операций", - отметила Бакина.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ