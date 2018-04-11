Объем безналичных платежей в РФ к концу года превысит 45%

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Объем безналичных платежей в России к концу текущего года может превысить 45%, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Устойчиво растет и количество, и объем безналичных платежей, эта цифра достигла уже 38%, динамика свидетельствует о том, что к концу этого года она точно будет превышать 45%, может быть, даже больше", - сообщила она, выступая на конференции "Банковские карты: практика и трансформация".

Кроме того, Бакина отметила, что по сравнению с 2016 годом более чем на треть увеличилось количество операций клиентов банков через дистанционные каналы оплаты. Она уточнила, что каждый пятый электронный платеж физического лица осуществляется в интернет-каналах или через мобильное приложение.

Она подчеркнула, что Россия по общему росту количества платежных карт находится на одной позиции с ведущими странами мира. "В целом по карточному рынку мы видим общий рост количества платежных карт, мы находимся на одной позиции с ведущими странами. У нас активно развивается инфраструктура, что способствует росту безналичных операций", - отметила Бакина.