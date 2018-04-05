Запасы золота в банках РФ снизились за январь-февраль на 38,1%

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Запасы золота в хранилищах российских банков снизились за январь-февраль на 38,1% или на 22,6 тонны - до 36,7 тонн, свидетельствует отчетность кредитных организаций, размещенная на сайте Банка России.

За январь запасы золота снизились на 14,3 тонны, за февраль – на 8,3 тонны.

Наибольший вклад в снижение запасов золота за январь-февраль внес ВТБ - его запасы драгметалла снизились на 41,5%, до 23,9 тонны. На втором месте с сокращением на 50,2%, до 2,9 тонны находится Сбербанк SBER. На третьем месте с сокращением на 18,3%, до 4,3 тонны – Газпромбанк.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил агентству "Прайм", что Банк России в январе-феврале, напротив, продолжил наращивание запаса золота: за этот период запас золота в международных резервах вырос на 2,4%, до 1,882 тысячи тонн.