Международный холдинг IAG купил 4,6% в Norwegian Air Shuttle

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международный авиационный авиахолдинг IAG приобрел 4,6% акций норвежского бюджетного авиаперевозчика Norwegian Air Shuttle и планирует начать переговоры о покупке всей компании, сообщил IAG.

"IAG считает Norwegian Air привлекательной инвестицией, купила долю в 4,61% в компании. Миноритарная инвестиция предназначена для инициации переговоров по полному поглощению компании", - объясняет холдинг.

Отмечается однако, что IAG не вела переговоров с норвежской компанией и не приняла решения о выставлении предложения. Холдинг также добавляет, что может отказаться от идеи полного поглощения.

"Norwegian Air Shuttle не вела переговоров и не вступала в диалог с IAG по этой теме", - сообщил норвежский авиаперевозчик, отметив, что интерес к ней подтверждает ее устойчивость и потенциал развития.

Как сообщило ранее в четверг агентство Блумберг, потенциальная сделка может оценить норвежского авиаперевозчика примерно в 3 миллиарда долларов, включая долг. Рыночная стоимость Norwegian Air в настоящее время составляет около 1 миллиарда долларов.

На фоне этих новостей акции Norwegian Air подскочили в цене на 42%. Акции европейских авиаперевозчиков также растут на торгах. Бумаги easyJet дорожают на 2,4%, Ryanair - на 2,15%, Wizz Air - на 3,19%.