ЦБ начинает беспокоить быстрый рост кредитования банками физлиц

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Банк России начинает беспокоить быстрый рост кредитования банками физлиц, особенно высокий рост необеспеченного потребительского кредитования, заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, выступая на заседании президиума совета Ассоциации "Россия".

"С точки зрения кредитов физическим лицам динамика немного начинает беспокоить Центральный банк", - сказал он, добавив, что банки увеличили кредиты физлицам в первом квартале на 3,3%.

Если хорошие темпы роста ипотеки приветствуются ЦБ, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить, добавил Поздышев.

Зампред ЦБ отметил, что в настоящее время принимаются регулятивные меры по дестимулированию высокого роста необеспеченного потребительского кредитования.

Поздышев также сообщил, что вклады населения в банках в первом квартале выросли на 0,5%, несмотря на системное и долгосрочное снижение ставок по вкладам.

Он также заметил, что российские банки в первом квартале 2018 года нарастили кредитование экономики страны на 2,2%, и эта динамика лучше прошлогодней.