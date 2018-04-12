Прибыль банковского сектора в I квартале выросла на 3,8%

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Прибыль банковского сектора в январе-марте составила 352 миллиарда рублей, сообщил первый зампред Банка России Василий Поздышев.

"Прибыль по результатам первого квартала - 352 миллиарда рублей, это даже немного больше, чем в первом квартале прошлого года", - сказал Поздышев, выступая на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.

Согласно данным ЦБ, по итогам I квартала 2017 года показатель составлял 339 миллиарда рублей. Таким образом, рост прибыли в январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,8%.

"Мы рассчитывает, что прибыль банковской системы сможет в ней сохраниться", - добавил Поздышев.

При этом прибыль российских банков в январе-феврале составила 178 миллиардов рублей, снизившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2017 году прибыль российских банков снизилась на 15% по сравнению с 2016 годом и составила 790 миллиардов рублей. В начале февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль банковского сектора РФ в 2018 году прогнозируется на уровне 1,5 триллионов рублей, но может быть ниже из-за санаций.