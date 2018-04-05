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Дэвид Швиммер из Goldman Sachs назначен новым главой Лондонской биржи


Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Дэвид Швиммер (David Schwimmer) из американского банка Goldman Sachs назначен главным исполнительным директором биржевой группы London Stock Exchange Group (LSE), говорится в сообщении биржи.

Швиммер вступит в должность 1 августа 2018 года и войдет в совет директоров биржи. После отставки главы LSE Ксавье Роле (Xavier Rolet) в ноябре 2017 года, ее временно возглавлял финансовый директор Дэвид Уоррен (David Warren), который теперь вернется к своим прежним обязанностям.

Отмечается, что Швиммер до прихода в LSE 20 лет проработал в Goldman Sachs. В последнее время он занимал руководящую должность в инвестиционном подразделении финансовой организации. Кроме того, он три года работал в Москве соруководителем бизнеса Goldman Sachs по региону РФ и СНГ.

Ксавье Роле досрочно покинул пост главы LSE в конце ноября 2017 года после 8 лет работы в должности. В начале апреля он был выдвинут в качестве независимого директора в совет директоров "Фосагро" PHOR, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.

London Stock Exchange Group plc - ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор биржи Лондона и Милана. Основана в 2007 году, штаб-квартира базируется в Лондоне.

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