Чистая прибыль Wells Fargo в I квартале 2018 г выросла на 5,5%

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co за первый квартал 2018 года увеличилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 5,94 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.

Разводненная прибыль группы на одну акцию составила 1,12 доллара против 1,03 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,07 доллара. Выручка банка в январе-марте в годовом выражении снизилась на 1,82% - до 21,9 миллиарда долларов.