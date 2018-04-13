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ЦБ повысил прогноз структурного профицита ликвидности на конец года до 3,7-4,1 трлн руб


Компании / Финансы

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ на конец 2018 года до 3,7-4,1 триллиона рублей с 3,2-3,6 триллиона рублей, говорится в подготовленном регулятором обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Прогноз уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 года был повышен с 3,2-3,6 триллиона рублей до 3,7-4,1 триллиона рублей", - пояснили в ЦБ.

По данным регулятора, в марте уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе увеличился. Значительный приток средств в кредитные организации был сформирован операциями ЦБ по санации Бинбанка, "Рост банка", "Траста" и Промсвязьбанка PSBR.

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