Самым богатым членом кабмина в 2017 г стал Хлопонин, заработавший 3 млрд руб

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Самым богатым членом правительства России в 2017 году стал вице-премьер Александр Хлопонин с доходом почти в 3 миллиарда рублей, следует из сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Согласно декларации, Хлопонин заработал в 2017 году 2,912 миллиарда рублей. В 2016 году его доход, согласно декларациям, составлял 9,942 миллиона рублей.

В 2016 году больше других членов кабмина заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, его доход составил 582 миллиона рублей. Самый высокий среди чиновников правительства годовой доход Кузнецова объяснили в министерстве прибылью от вкладов и продажи недвижимости.

Следом за Хлопониным идет министр сельского хозяйства Александр Ткачев с доходом за 2017 год в 548,256 миллиона рублей. В 2016 году Ткачев задекларировал 5,632 миллиона рублей.

Кроме того, одним из самых состоятельных министров за 2017 год стал вице-премьер Юрий Трутнев с доходом в 377,283 миллиона рублей (за 2016 год - 356,941 миллиона рублей).

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, за 2016 год заработавший 129,386 миллиона рублей, в 2017 году задекларировал 213,567 миллиона.

Министр по делам правительства РФ Михаил Абызов снизил свой доход в 2017 году: 181 миллион рублей против 520,920 миллиона в 2016 году.