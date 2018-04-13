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Путин в 2017 году заработал 18,7 млн руб, Медведев - 8,57 млн руб


Компании / Финансы

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин заработал более 18,7 млн рублей в прошлом году против 8,86 млн рублей в 2016 году, следует из декларации, которая размещена на сайте Кремля. В собственности у Путина больше нет земельного участка площадью 1,5 тыс кв м.

Путин по-прежнему владеет квартирой размером 77 кв м и гаражом, в пользовании у него также еще одна квартира в 153,7 кв м с гаражным местом 18 кв м. В его владении также два автомобиля ГАЗ М21, Нива и прицеп "Скиф".

Премьер Дмитрий Медведев в 2017 году заработал 8,565 млн руб против дохода в 8,586 млн годом ранее.

У Медведева по-прежнему в аренде земельный участок 47 соток, в собственности - квартира в 367,8 кв м, а 2 автомобиля - ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Его супруга в прошлом году ничего не заработала. В ее собственности - иномарка Volkswagen Golf, два машиноместа, в ее пользовании - квартира в 367,8 кв м.

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