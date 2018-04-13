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Сенатор Керимов заработал в 2017 году 3 млрд руб против 12 млн руб в 2016 году


Компании / Финансы

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Сенатор Сулейман Керимов, задержанный в ноябре в Ницце, заработал в 2017 году более 2,7 миллиарда рублей, следует из размешенной на сайте Совета Федерации декларации о доходах парламентария.

В 2016 году его доход составил немногим больше 12 миллионов рублей.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.

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