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Кабмин внес в Госдуму проект об ограничении участия АСВ как кредитора при банкротствах


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении в правах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в делах о банкротстве, исключив возможность его участия в качестве кредитора в принятии решений на собраниях кредиторов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ направлен на "обеспечение справедливого баланса интересов участников дел о банкротстве и принудительной ликвидации кредитных организаций", поясняет кабмин.

Законопроектом исключается возможность участия АСВ в качестве кредитора в принятии решений на собраниях (комитетах) кредиторов, в том числе через уполномоченный орган (ФНС России). Это "позволит более корректно решить проблему конфликта интересов", возникающего при совмещении АСВ функций конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организацией и ее кредитора, считает правительство.

"Данная мера также позволит перераспределить голоса на собраниях кредиторов в пользу наименее защищенной категории кредиторов - кредиторов третьей очереди, включая субъектов малого предпринимательства", - отмечает кабмин.

Законопроект одновременно предоставляет возможность включения требований АСВ в реестр требований кредиторов независимо от даты его закрытия.

Поскольку вкладчики сейчас вправе обратиться в агентство за получением страхового возмещения по вкладу в течение всего срока конкурсного производства, на практике возникают ситуации, когда право требования по вкладу переходит от вкладчика к АСВ уже после закрытия реестра требований кредиторов. В этом случае такое требование агентства подлежит удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, что негативным образом отражается на поступлениях в фонд обязательного страхования вкладов, напоминает правительство.

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