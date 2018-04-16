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В Венесуэле выпустили альтернативную боливару валюту


Компании / Финансы

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Венесуэльские власти на местах из-за стремительно обесценивающегося боливара ищут новые альтернативы национальной валюте страны. Так, в воскресенье, 15 апреля, мэрия Каракаса начала использовать собственную денежную единицу. Ей дали название карибе.

Венесуэльские боливары Курс доллара в Венесуэле вырос за день на 10% и превысил 400 тыс боливаров

Глава администрации Каракаса Эрика Фариас заявила, что новая валюта даст возможность защитить население города в условиях экономической войны. Как сообщает канал Globovision, всего в обращение поступили купюры в 5, 10, 20, 50 и 100 карибе.

Отмечается, что каждая единица карибе соответствует 1 тысяче венесуэльских боливаров. По курсу на черном рынке это равняется две тысячных доллара США.

Самая крупная новая банкнота - 100 карибе - равна примерно 20 центам США.

Это уже не первая попытка региональных властей Венесуэлы ввести валюту на фоне происходящей в последнее время в стране гиперинфляции и одновременного дефицита денежной массы. В середине марта город Элорса (штат Апуре) выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием.

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