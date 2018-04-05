ЦБ: Рост волатильности не создал рисков для стабильности финрынка

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рост волатильности на российских рынках не создали рисков для стабильности финансовой системы и финансовых рынков, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Рост волатильности не создал рисков для стабильности финансовой системы и финансовых рынков", - сказала Юдаева, выступая на международном банковском форуме "Казначейство 2018".

Она заметила, что российский финансовый рынок продемонстрировал свою зрелость и стабильность работы в условиях неблагоприятных внешних факторов.

"В последнюю неделю мы с вами наблюдали всплеск волатильности на российских финансовых рынках. Он последовал за введением санкций против отдельных российских физических и юридических лиц и роста напряжённости вокруг Сирии. В целом реакция рынков была адекватной ситуации. Волатильность на рынке активов возросла, но это не нарушило работу рынков, не создало ситуацию неконтролируемых изменений. Можно сказать, что российский рынок проявил определённую зрелость реакции, стабильность своей работы в условиях резкого изменения внешних факторов", — сообщила Юдаева.

Она добавила, что этому способствовали те условия, которые формировались на рынке в течение нескольких последних лет. В первую очередь, политика плавающего курса и меры по развитию инфраструктуры.

"Оба этих фактора обеспечили купирование внешних шоков, не дали внешним шокам перерасти в риски для финансовой стабильности", — подчеркнула Юдаева.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.