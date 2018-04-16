ЦБ РФ 17 апреля предложит купонные облигации на 700 млрд руб

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ 17 апреля предложит купонные облигации Банка России (КОБР) на 700 миллиардов рублей по номинальной стоимости, следует из материалов регулятора.

Дата расчетов - 18 апреля, погашения - 18 июля. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России на каждый день купонного периода.

Облигации ЦБ – это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции – еженедельные депозитные аукционы, то есть в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.