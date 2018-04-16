МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 32 /1986/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4561-У от 3.10.2017 "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50596 от 3.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4617-У от 23.11.2017 "О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и /или/ на осуществление перестрахования – физическими лицами в уставный капитал" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50622 от 4.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4707-У от 29.01.2018 "О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50656 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4711-У от 31.01.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 26 марта 2015 года № 3608-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50597 от 3.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4728-У от 26.02.2018 "О внесении изменения в пункт 2.14 Положения Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50508 от 26.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-913 от 10.04.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92";

- информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 /2018/ в отношении Йемена № ИН-014-12/18 от 9.04.2018;

- информационное письмо о таксономии XBRL в 2018 году № ИН-015-47/19 от 10.04.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.03.2018; информация о величине активов и собственных средств /капитала/ кредитных организаций по состоянию на 1.03.2018; сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 9.04.2018; объявления Банка России; сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ "Лайтбанк".