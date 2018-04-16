Райффайзенбанк выплатит за I квартал более 4 млрд руб дивидендов

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Райффайзенбанка решил направить на выплату дивидендов 4,168 миллиардов рублей за первый квартал 2018 года, говорится в сообщении банка.

"Определить размер дивидендов, начисленных по акциям банка, по результатам первого квартала в сумме 4,168 миллиардов рублей," - сообщается в материалах.

На одну акцию планируется направить 113,9 тысяч рублей. Выплата дивидендов будет произведена до 28 апреля. Чистая прибыль Райффайзенбанка в январе-марте по РСБУ составила 9,47 миллиардов рублей. Таким образом, дивидендные выплаты могут составить 44% чистой прибыли.

По информации банка, оставшуюся часть прибыли наблюдательный совет решил не распределять.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По данным БИР Аналитик, на 1 марта 2018 года банк занимает 9-е место в банковской системе РФ с активами в размере 1,3 трлн рублей.